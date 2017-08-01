Премьер Грузии считает визит Пенса "историческим шансом" для Тбилиси

ТБИЛИСИ, 1 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Представители властей Грузии считают важными послания, которые грузинская сторона получила в ходе визита в Тбилиси вице-президента США Майка Пенса, в частности, премьер страны Георгий Квирикашвили назвал его "историческим шансом" для Грузии.
Вице-президент США с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл накануне в Тбилиси с двухдневным визитом из Таллина, где он провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы. Во вторник Пенс встретился с премьером Грузии Георгием Квирикашвили, а также посетил проходящие близ Тбилиси многонациональные учения "Достойный партнер-2017" (Noble Partner), где встретился с президентом Георгием Маргвелашвили и министром обороны Леваном Изория. Вице-президент США уже покинул Грузию.
По словам главы Минюста Теи Цулукиани, "поддержка новой администрации США особенно ценна для Грузии".
"Мы выслушали очень ясные послания по поводу поддержки Грузии, поддержки ее территориальной целостности, курса внешней политики… У нас осталось чувство большой благодарности в отношении вице-президента, а также президента Дональда Трампа, чьи послания привез к нам Майк Пенс. Думаю, грузинский народ оценил поддержку со стороны США, и этой действительно исторический шанс для Грузии", — заявил премьер Грузии Квирикашвили журналистам.
В рамках визита Пенс неоднократно заявлял, что привез послание Трампа о том, что "США поддерживают Грузию и грузинский народ". Вице-премьер заявил о готовности США углублять с Грузией стратегические отношения, поддержал территориальную целостность и суверенитет страны и отметил, что США осуждают всех, кто не признает полную независимость страны.