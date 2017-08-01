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В мире

Министр обороны Польши обвинил СССР в сговоре с нацистской Германией

14:5901.08.2017
(обновлено: 15:03 01.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий СавельевПерейти в фотобанкСоветские войска на территории освобожденной Польши. Февраль 1945 годаСоветские войска на территории освобожденной Польши. Февраль 1945 года
© РИА Новости / Виталий Савельев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр обороны Польши Антони Мачеревич в ходе выступления по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания обвинил СССР в сговоре с нацистской Германией, целью которого, по его словам, было уничтожение поляков.

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© РИА Новости / Стрингер
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"История последних 80 лет выглядела бы по-другому, если бы это небывалое поколение независимой Польши не было так ужасно истреблено, как это произошло из-за преступной немецкой и советской махины. Варшава тоже выглядела бы по-другому", — заявил Мачеревич, выступая на столичной площади Пилсудского, его слова передают местные СМИ.

По мнению министра, главным "мотором борьбы" во время Варшавского восстания 1944 года было стремление восстановить "независимое, национальное польское государство". "Это была идея, которая объединяла всех варшавян и поляков, которые выступили против немецкого и советского варварства. Они должны были отбить одновременно двух врагов, которые сговорились против существования польского народа", — считает Мачеревич.

По его словам, "эта часть истории началась с заключения пакта Молотова-Риббентропа", а следующим ее этапом была "красная зараза и советские войска, ждущие, пока Варшава будет истреблена немецкими палачами, пока не будет совершена Вольская резня". По данным польских историков, во время Варшавского восстания в столичном районе Воля были убиты от 30 до 75 тысяч человек.

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© AP Photo / Alik Keplicz
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оговор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года в Москве председателем Совета народных комиссаров СССР министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом сроком на десять лет. Инициатором Договора выступила германская сторона.

Советское правительство, убедившись в ходе Московских советско-англо-французских переговоров 1939 года в нежелании западных стран на деле сотрудничать с СССР в организации совместного отпора фашистской агрессии и опасаясь создания единого антисоветского фронта, было вынуждено искать альтернативный путь обеспечения безопасности страны, приняв германское предложение о заключении договора о ненападении.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийКороткая память
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Короткая память

Пакт и подписанные вместе с ним секретные протоколы развязали руки Германии, которая 1 сентября 1939 года вторглась в Польшу и в кратчайшие сроки беспрепятственно заняла ее западные районы. 17 сентября на входившие в состав Польши территории Западной Украины и Западной Белоруссии были введены советские войска. Таким образом, был осуществлен предусмотренный секретными протоколами раздел сфер влияния между Германией и СССР.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Договор о ненападении от 23 августа 1939 года, равно как и другие советско-германские договоренности, в соответствии с нормами международного права утратил силу в момент нападения Германии на СССР, то есть 22 июня 1941 года.

Восстание против гитлеровских оккупационных властей в Варшаве началось 1 августа 1944 года и продолжалось до 2 октября. Армия Крайова, подчинявшаяся правительству Польши в изгнании, рассчитывало освободить город до вступления в него находившейся в пригороде польской столицы Красной Армии, таким образом создав основу для возвращения прежней власти. В ходе восстания погибли порядка 17 тысяч участников сопротивления, восстание было подавлено. В январе 1945 года Варшава была освобождена сформированной в СССР 1-й армией Войска Польского.

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© РИА Новости
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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил С
Не обращайте внимания , скорая к нему уже выехала
15:13
01.08.2017
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madam.kukushinskay
Ну что же им делать этим ничего не помнящим и не благодарным полякам? Во все века и времена ненавидели Россию. Сейчас решили придумать какую-то гадость. А ведь причина в том, что амбиции большие, но кому они интересны- да никому. Трамп заставляет газ покупать, ес грозит санкциями. Это не российский газ тырить и реэкспортировать. Сейчас нечем оправдаться- вот и прут на историю. Жаль наших погибших солдат.
15:08
01.08.2017
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