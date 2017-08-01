Украинские пограничники задержали судно под флагом Панамы за заход в Крым

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Украинская пограничная служба заявила о задержании иностранного судна, которое шло под флагом Панамы, за его неоднократные заходы в Крым без разрешения Киева.

"Пограничники Одесского отряда морской охраны задержали иностранное судно-нарушитель, которое заходило в закрытые порты Крыма", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы Украины во вторник.

Как утверждают в ведомстве, судно сменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные органы, однако пограничники отслеживали его путь по уникальному идентификатору судна (IMO), поскольку этот номер остается связанным с корпусом судна в течение всего времени его существования, независимо от смены названия, флага или судовладельца. "Теплоход San Porfyrios (флаг Белиз) был остановлен пограничниками Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию", — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным пограничников, судно под названием Sava Lake (флаг Панама) с предыдущим IМО (San Porfyrios, флаг Белиз) неоднократно в течение 2014-2015 годов заходило в порты Крыма, которые Киев считает закрытыми для заходов судов. В ведомстве утверждают, что во время заходов в Крым судном управлял другой капитан, а экипаж неоднократно менялся, однако один из помощников капитана дважды был в портах Крыма на данном судне, а потому является нарушителем украинского законодательства.

"Все факты выявленных правонарушений зафиксированы, собраны копии подтверждающих документов, для правовой оценки они будут переданы в прокуратуру. В отношении иностранного гражданина — нарушителя законодательства, вынесен запрет въезда на Украину на три года", — говорится в сообщении.

В марте суд Одессы принял решение о конфискации судна Sky moon, которое было задержано пограничниками на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева. Также суд конфисковал груз, который транспортировало судно — более 3 тысяч тонн технической соды стоимостью более 680 тысяч долларов. Это решение стало первым в истории Украины судебным вердиктом о конфискации морского судна.

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