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В мире

В Молдавии завели дело после заявления о подготовке убийства экс-главы ПМР

13:1301.08.2017
(обновлено: 13:16 01.08.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой президента ПМРЭкс-глава ПМР Евгений Шевчук. Архивное фотоЭкс-глава ПМР Евгений Шевчук. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой президента ПМР

КИШИНЕВ, 1 авг – РИА Новости. Молдавские прокуроры возбудили уголовное дело в связи с заявлением о подготовке убийства экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгения Шевчука, сообщил и.о. главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николай Китороагэ.

Здание парламента Молдавии. Архивное фото
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Парламент Молдавии отказался изучать вопрос о местонахождении Шевчука

Ранее парламент Приднестровья позволил снять неприкосновенность с Шевчука и привлечь его к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего ПМР с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел, ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию ПМР, объяснив это тем, что на него якобы готовилось покушение. Позже спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что правоохранительные органы республики контролируют ситуацию с Шевчуком.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам открыла уголовное дело по факту подготовки убийства и похищения господина Шевчука и членов его семьи", — заявил Китороагэ в интервью молдавскому порталу Deschide.

По его словам, поводом для этого стало заявление Шевчука. "Отмечу, что опасность, о которой он заявил, абсолютно реальна. Он и его семья находятся под защитой законодательства Молдавии, как и все граждане, которые проживают на территории республики. Мы обязаны обеспечить безопасность этих лиц", — сказал прокурор.

Экс-глава Приднестровья Евгений Шевчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В ПМР подтвердили, что в домах экс-президента Шевчука прошли обыски

Он добавил, что в базе данных Шевчук не фигурирует как гражданин Молдавии. "Он не представлял никогда никакой идентификационный документ молдавского образца. Он идентифицирован нами как гражданин Российской Федерации", — заявил прокурор.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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