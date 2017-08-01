США не прекратят нефтяные связи с Венесуэлой, считает политолог

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США никогда не прекратят сотрудничество с Венесуэлой в нефтяной сфере, несмотря на введенные санкции в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро, считает российский эксперт, заместитель руководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ Дмитрий Бурых.

США в понедельник ввели санкции против Мадуро за "подрыв демократии". Сам Мадуро заявил, что не боится и горд санкциями.

"Девяносто процентов нефтеперерабатывающих предприятий США ориентировано на сырье именно венесуэльского качества, поэтому естественно Соединенные Штаты никогда не прекратят нефтяное сотрудничество", — заявил Бурых РИА Новости. Он напомнил, что даже во времена лидера Венесуэлы Уго Чавеса, когда тот назвал экс-президента США Джорджа Буша-младшего "дьяволом", сотрудничество двух стран в нефтяной сфере не прекращалось.

Эксперт назвал решение США ввести санкции против Мадуро попыткой "вмешаться во внутриполитические процессы другой страны". "Мы с высокой вероятностью можем заявлять о том, что … идет давление со стороны США", — сказал он.

"Логика развития в стране указывает на то, что все дело идет, развивается по сценарию цветной революции", — заявил Бурых. При этом он отмечает, что, возможно, эта революция "не так быстро развивается, как в других странах".

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.

После проведенных Венесуэлой выборов в учредительное собрание США ввели санкции против президента Николаса Мадуро за "подрыв демократии", все его активы в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела. При этом президент США охарактеризовал Мадуро как диктатора, захватившего абсолютную власть в стране.