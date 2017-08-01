В соцсетях высмеяли стремительное увольнение Скарамуччи из Белого дома

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Стремительное увольнение директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи спровоцировало многочисленные шутки и пародии в интернете.

Скарамуччи был уволен в понедельник, на 11-й день после своего назначения. По мнению ряда американских СМИ, Скарамуччи устроил уход руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря президента США Шона Спайсера, но сам был через несколько дней уволен по требованию нового руководителя аппарата Джона Келли. Пребывание Скарамуччи на посту ознаменовалась его разговором с журналистом New Yorker: чиновник в грубой форме отозвался о ряде коллег и пригрозил уволить всех пиар-сотрудников Белого дома, если ему не скажут, откуда идут утечки в прессу.

Часто критикующий администрацию Дональда Трампа член палаты представителей Адам Шифф (демократ) написал в Twitter, что вся страна благодарна Скарамуччи за скорый уход. "Спасибо, Энтони Скарамуччи, за вашу службу. Я говорю от лица всей благодарной нации: "неужели уже прошло 11 дней?!?" — написал Шифф.

Thank you Anthony @Scaramucci for your service. I speak for a grateful nation when I say "has it really only been 11 days?!?” https://t.co/78ZEWLYrjC — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 31 июля 2017 г.

Другие пользователи интернета подсчитали, что Скарамуччи проработал на своем посту 864 тысячи секунд, назвав это рекордом. При этом репортер Ассошиэйтед Пресс Кен Суит отметил, что формально контракт Скарамуччи должен был начаться 15 августа, так что по закону он отработал отрицательное число рабочих дней.

Бывший советник президента Барака Обамы Дэн Пфайффер написал в Twitter , что Скарамуччи не возьмут в неформальный клуб бывших директоров Белого дома по коммуникациям — для этого нужно было отработать хотя бы три недели.

Еще один пользователь отметил, что "медовый месяц" Скарамуччи в Белом доме был в семь раз короче, чем брак американской дивы Ким Кардашьян, продлившийся лишь 72 дня.

Другие пользователи сравнивали Скарамуччи с незадачливыми участниками реалити-шоу "Подмастерье", которое в прошлом вел Трамп, и сериала "Игра престолов", где регулярно гибнут главные и второстепенные герои.