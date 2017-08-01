В соцсетях высмеяли стремительное увольнение Скарамуччи из Белого дома

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Стремительное увольнение директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи спровоцировало многочисленные шутки и пародии в интернете.
Часто критикующий администрацию Дональда Трампа член палаты представителей Адам Шифф (демократ) написал в Twitter, что вся страна благодарна Скарамуччи за скорый уход. "Спасибо, Энтони Скарамуччи, за вашу службу. Я говорю от лица всей благодарной нации: "неужели уже прошло 11 дней?!?" — написал Шифф.
Thank you Anthony @Scaramucci for your service. I speak for a grateful nation when I say "has it really only been 11 days?!?” https://t.co/78ZEWLYrjC— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 31 июля 2017 г.
Другие пользователи интернета подсчитали, что Скарамуччи проработал на своем посту 864 тысячи секунд, назвав это рекордом. При этом репортер Ассошиэйтед Пресс Кен Суит отметил, что формально контракт Скарамуччи должен был начаться 15 августа, так что по закону он отработал отрицательное число рабочих дней.
Еще один пользователь отметил, что "медовый месяц" Скарамуччи в Белом доме был в семь раз короче, чем брак американской дивы Ким Кардашьян, продлившийся лишь 72 дня.
Другие пользователи сравнивали Скарамуччи с незадачливыми участниками реалити-шоу "Подмастерье", которое в прошлом вел Трамп, и сериала "Игра престолов", где регулярно гибнут главные и второстепенные герои.