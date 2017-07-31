Дачич рассказал, как можно достичь компромисса между сербами и албанцами

БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Разделение Косово на сербскую и албанскую части в процессе диалога Белграда и Приштины может быть компромиссным решением проблемы, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, указав, что это его личное мнение.
"Я лично в связи с диалогом о Косово проверю с президентом Сербии возможность того, за что годами выступал. Разграничения или как бы это не называлось — что сербское, а что албанское. В договоре сербов и албанцев это единственное возможное постоянное компромиссное решение, с особым статусом для наших монастырей и церквей, и Сообщество сербских общин на юге Косово", — написал Дачич.
Дачич заявил еще в мае 2011 года, что "единственное реальное решение — оставить сербов в Сербии, а другую часть, где живут албанцы, отделить". Он назвал такой вариант "механизмом, который позволит решить проблему быстро". Правительство Сербии затем дистанцировалось от заявления политика, занимавшего тогда пост вице-премьера и главы МВД.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.