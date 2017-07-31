Дачич рассказал, как можно достичь компромисса между сербами и албанцами

БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Разделение Косово на сербскую и албанскую части в процессе диалога Белграда и Приштины может быть компромиссным решением проблемы, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, указав, что это его личное мнение.

Первый замглавы правительства республики в авторском тексте на страницах массового издания Blic высказался на тему переговоров сербских властей и косовско-албанской администрации. Ранее к широкому общественному диалогу по вопросу Косово и Метохии призвал президент Сербии Александр Вучич. Глава МИД подчеркнул, что предлагаемый им вариант является его личным видением и инициативой как политика, а не позицией государства.

"Я лично в связи с диалогом о Косово проверю с президентом Сербии возможность того, за что годами выступал. Разграничения или как бы это не называлось — что сербское, а что албанское. В договоре сербов и албанцев это единственное возможное постоянное компромиссное решение, с особым статусом для наших монастырей и церквей, и Сообщество сербских общин на юге Косово", — написал Дачич.

Он уточнил, что в случае невозможности подобного разграничения внесет вклад в поиск иного реального решения. По словам политика, косовские албанцы не хотят быть частью Сербии, "а у нас больше нет сил и нужды воевать, потому что ничего не сможем этим добиться". Дачич подчеркнул, что как Приштина никогда не согласится признать власть Белграда, косовские сербы не станут частью самопровозглашенной республики Косово или Албании.

Дачич заявил еще в мае 2011 года, что "единственное реальное решение — оставить сербов в Сербии, а другую часть, где живут албанцы, отделить". Он назвал такой вариант "механизмом, который позволит решить проблему быстро". Правительство Сербии затем дистанцировалось от заявления политика, занимавшего тогда пост вице-премьера и главы МВД.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.