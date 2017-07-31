США
31.0731 июля15:50МСК
USD60.06+0.52
EUR70.46+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Дачич рассказал, как можно достичь компромисса между сербами и албанцами

15:2831.07.2017
01050
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИвица Дачич. Архивное фотоИвица Дачич. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Разделение Косово на сербскую и албанскую части в процессе диалога Белграда и Приштины может быть компромиссным решением проблемы, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, указав, что это его личное мнение.

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Сербии призвал к общественному диалогу о Косово
Первый замглавы правительства республики в авторском тексте на страницах массового издания Blic высказался на тему переговоров сербских властей и косовско-албанской администрации. Ранее к широкому общественному диалогу по вопросу Косово и Метохии призвал президент Сербии Александр Вучич. Глава МИД подчеркнул, что предлагаемый им вариант является его личным видением и инициативой как политика, а не позицией государства.

"Я лично в связи с диалогом о Косово проверю с президентом Сербии возможность того, за что годами выступал. Разграничения или как бы это не называлось — что сербское, а что албанское. В договоре сербов и албанцев это единственное возможное постоянное компромиссное решение, с особым статусом для наших монастырей и церквей, и Сообщество сербских общин на юге Косово", — написал  Дачич.

Хашим Тачи . Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Косово заявил, что верит в примирение албанцев и сербов
Он уточнил, что в случае невозможности подобного разграничения внесет вклад в поиск иного реального решения. По словам политика, косовские албанцы не хотят быть частью Сербии, "а у нас больше нет сил и нужды воевать, потому что ничего не сможем этим добиться". Дачич подчеркнул, что как Приштина никогда не согласится признать власть Белграда, косовские сербы не станут частью самопровозглашенной республики Косово или Албании.

Дачич заявил еще в мае 2011 года, что "единственное реальное решение — оставить сербов в Сербии, а другую часть, где живут албанцы, отделить". Он назвал такой вариант "механизмом, который позволит решить проблему быстро". Правительство Сербии затем дистанцировалось от заявления политика, занимавшего тогда пост вице-премьера и главы МВД.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена