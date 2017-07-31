Пропавшую из дворца в Варшаве в начале XX века мебель нашли у антикваров

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Семь предметов мебели, которые пропали из королевского дворца в Варшаве во время Первой мировой войны, нашли в польском Сопоте, сообщает министерство культуры республики.
По данным полиции, стол и два стула из дворца были найдены в антикварных магазинах в Сопоте, еще два стула и два кресла — в частной квартире в том же городе. О происхождении мебели свидетельствуют сохранившиеся на ней отметки о собственности Лазенковского дворца времен царствования Александра I. Предполагается, что мебель в результате реквизиции вывезли в Москву после Первой мировой войны.
Отмечается, что художественная ценность найденных предметов мебели невелика, поскольку они имели прежде всего бытовой характер, но "их историческую ценность невозможно переоценить".