Президент Боливии выступил против антироссийских санкций

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес осудил новые санкции против России, одобренные накануне американскими сенаторами. Глава боливийского государства считает, что ограничения противоречат нормам международного права.

Угрозы многополярному миру

"США снова хотят ввести односторонние санкции против России. Это противоречит международному праву, Боливия их отвергает", — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter

По словам Моралеса, США, вводя такой тип ограничений, подтверждают то, что представляют угрозу для многостороннего мира, международного права и объединенных наций".

Законопроект, принятый при поддержке 98 сенаторов, расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики. Так, максимальный срок финансирования находящихся под санкциями банков сокращается до четырнадцати дней, а нефтегазовых компаний — до шестидесяти.

Кроме того, документ предписывает запретить поставки оборудования и технологий в рамках глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых с трудноизвлекаемыми запасами. Если ранее речь шла обо всех подобных проектах на территории России при участии подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь меры будут касаться только новых проектов. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским компаниям-субъектам санкций принадлежит 33 процента капитала и более.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект. Между тем он фактически лишает главу государства отменять новые или уже действующие санкции без одобрения конгресса, что значительно ограничит свободу маневра Белого дома во внешней политике.

Россия не стала дожидаться официального введения санкций и ответила на планируемые ограничения. Москва предписала Вашингтону в срок до 1 сентября сократить число дипломатов до паритета — 455 человек — и закрыла доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складскому помещениею на Дорожной улице в Москве.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право и на другие меры. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москва "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".

Двойная мораль

Ранее боливийский президент также осудил санкции, введенные Вашингтоном против Венесуэлы. Министерство финансов США внесло в санкционный список 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников венесуэльской полиции и руководителей национальной нефтяной компании PDVSA.

Среди них вице-президент PDVSA Элиас Хауа, глава национального избирательного совета Тибисай Лусена, омбудсмен Тарек Уильям Сааб, глава Министерства внутренних дел Нестор Ревероль, командир национальной гвардии Серхио Риверо Маркано, глава полиции Перес Ампуэда и ряд других лиц.

По словам Эво Моралеса, ситуация в Венесуэле может закончиться военным конфликтом и вмешательством США.

"Следующий шаг — это интервенция. Это неприемлемо и достойно осуждения. Уверен, что боливарианцы и чависты будут сопротивляться вмешательству правительства США, которое может перерасти в вооруженный конфликт", — написал Моралес в в Twitter.

Боливийский президент подчеркнул, что введение санкций демонстрирует политику "двойной морали" со стороны Вашингтона.

"США накладывают санкции на братьев-венесуэльцев якобы за нарушение прав человека, но убивают тысячи в своих военных интервенциях, чтобы украсть природные ресурсы", — отметил он.

Миллионы на сепаратизм

Еще раньше Моралес говорил, что Вашингтон планировал его убить. Об этом президент Боливии узнал из рассекреченных документов портала Wikileaks.

"Анализ WikiLeaks показал, как США поддерживали сепаратизм в Боливии, комитет по чрезвычайным ситуациям и Южное командование США рассматривали в 2008 году возможность госпереворота в Боливии и убийства президента Эво Моралеса", — сказал президент во время празднования 30-летнего юбилея создания спецсил по борьбе с наркотрафиком.

В подтверждение своих слов глава боливийского государства, опираясь на документы Wikileaks, добавил, что Вашингтон потратил миллионы долларов на финансирование сепаратизма в стране через Агентство по международному развитию (USAID). В 2008 году департаменты Пандо, Бени, Санта-Крус, Чукисака и Тариха находились под контролем оппозиции и продвигали идею большей независимости и автономности.

"Стратегия США против боливийского правительства должна была осуществиться радикальными оппозиционными группами, которые должны были взорвать газопроводы, чтобы вынудить правительство принять условия отделения этих департаментов", — сказал он.