В Азербайджане заявили об обстреле населенных пунктов на границе с Арменией

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (480)

БАКУ, 30 июл-РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье об обстреле населенных пунктов, расположенных на границе с Арменией, по данным ведомства, погиб военнослужащий ВС страны.

"В ночь на 30 июля и в утренние часы села Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского, село Кехнегышлаг Агстафинского и село Гаралар Товузского районов подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны вооруженных сил Армении, сообщает в воскресенье минобороны Азербайджана. Нанесен ущерб гражданским объектам, посевным участкам и личному хозяйству населения",- сообщает оборонное ведомство.

Сообщается, что при пресечении огня армянской стороны погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Акберли Гусейн Закир оглу.

"В настоящее время подразделения ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку по всей протяженности линии фронта. Министерство обороны еще раз заявляет, что Вооруженными силами Азербайджана будут приняты более жесткие ответные меры против этой провокации противника", — говорится в заявлении.