На Украине из-за непогоды погиб человек

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Один человек погиб, более 300 населенных пунктов в восьми областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, в Полтавской области обесточены 96 населенных пунктов, в Черниговской — 63, Киевской —56, Черкасской — 53, Житомирской — 29, Сумской — 21, Днепропетровской — 19 и Кировоградской — два.
На территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей из-за непогоды погиб один человек, по предварительным данным, упали 38 деревьев, частично повреждены кровли 108 жилых домов, 12 хозяйственных зданий и двух школ.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.