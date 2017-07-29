Австралия призывает Китай усилить давление на КНДР после запуска ракеты

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство Австралии поддерживает ответные действия стран региона, предпринимаемые после пуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщается в заявлении правительства страны.

"Австралия поддерживает защитные меры, осуществляемые в регионе, которые являются необходимым ответом на угрозу, которую представляют действия и политика КНДР. Эскалация регионального давления – полностью ответственность режима КНДР", — сообщается в заявлении.

Также правительство страны призвало Китай использовать свое давление на Пхеньян, чтобы "отговорить" КНДР от дальнейших испытаний.

Ранее объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР. Также сообщалось, что министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что Сеул намерен обсудить с США размещение дополнительных комплексов ПРО THAAD, но будет разрабатывать "собственную уникальную систему противодействия" угрозам КНДР на фоне последнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за сотрудничество с мировым сообществом, в том числе Китаем и Россией, для того, чтобы повлиять на КНДР, которая в нарушение резолюций СБ ООН проводит все новые и новые испытания баллистических ракет над Японским морем.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

В КНДР заявили, что о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.