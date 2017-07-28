Рим избежал временных отключений воды из-за рекордной жары

РИМ, 28 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Жителям и гостям Рима не придется столкнуться с временными отключениями воды после того, как власти столичной области Лацио пообещали внести изменения в свое постановление о запрете забора пресной воды из озера Браччано, заявили представители компании Acea, которая занимается водоснабжением Вечного города.

Мэрия Рима на протяжении недели вела тяжелые переговоры с руководством компании Acea, которая занимается водоснабжением города, и властями столичного региона Лацио с тем, чтобы избежать запрета на забор воды из озера Браччано. Это беспрецедентное решение должно было вступить в силу в понедельник. В результате около полутора миллиона римских жителей могли начать получать воду по 8 часов сутки.

"Несколько минут назад глава Лацио сообщил мне, что вскоре будет принято распоряжение, которое это изменит ", — заявил президент Acea Лука Альфредо Ланцалоне.

По его словам, новая мера должна отменить необходимость временного отключения воды.

Ранее в пятницу мэр Рима Вирджиния Раджи призвала вмешаться в ситуацию центральное правительство с тем, чтобы оно ввело в городе режим чрезвычайной ситуации и тем самым не позволило региональным властям и Acea подавать воду 8-часовыми интервалами.

Сильнейшая жара установилась на Апеннинах с самого начала лета. Климатологи отмечают, что минувший июнь стал самым жарким за всю почти 200-летнюю историю метеонаблюдений, если не считать аномально высоких температур июня 2003 года. В июле температуры во многих районах центральной и южной Италии вплотную подобрались к историческим максимумам, что привело к сильным лесным пожарам и резкому обмелению ряда водоемов.

Ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что от недостатка воды страдают две трети плодородной территории страны, а общий экономический ущерб от засухи превысил 2 миллиарда евро.