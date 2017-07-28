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В мире

Польская оппозиция пожаловалась в прокуратуру на слежку

14:0928.07.2017
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© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша. Архивное фотоВаршава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Польская оппозиционная партия "Новочесна" подала жалобу в прокуратуру из-за слежки, сообщил депутат партии Адам Шлапка.

Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ранее в четверг Gazeta Wyborcza написала о тайной слежке полицейских за деятелями объединения "Граждане РП" и лидером "Новочесной" Рышардом Петру. Газета заявила, что располагает свидетельствующими об этом записями разговоров полицейских. По данным издания, слежка велась 21 июля, когда в стране проходили массовые протесты, а в сейме обсуждался спорный закон о работе Верховного суда.

"От имени партии "Новочесна" мы вносим уведомление о возможности совершения преступления по параграфу 1 статьи 231 Уголовного кодекса. Это статья, которая касается превышения полномочий служащим. Мы уведомляем о совершении преступления неизвестными исполнителями", — заявил Шлапка, которого цитирует журнал W Polityce.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AP Photo / Yves Logghe
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При этом депутат подчеркнул, что не хотел бы наказания конкретных полицейских, поскольку уверен, что они приняли решение о слежке не самостоятельно. "Если проводятся оперативные действия в отношении политика, нет никаких сомнений в том, что эти решения были приняты на политическом уровне, притом на высшем уровне. Мы уверены, что за этими решениями стоит глава МВД Мариуш Блащак или депутат Ярослав Качиньский (глава правящей партии "Право и справедливость")", — отметил Шлапка.

Ранее варшавская полиция прокомментировала публикацию о слежке, заявив, что целью ее действий была не слежка за оппозиционными депутатами или организаторами протестной акции, а обеспечение безопасности участников демонстрации, "прохожих и жителей Варшавы".

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