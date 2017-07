"Чертов шизофреник": Скарамуччи оскорбил главу аппарата Белого дома

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи стал автором громкого скандала в администрации США. Чиновник назвал "параноидным шизофреником главу аппарата Ринса Прибаса.

Об эмоциональных выражениях Скарамуччи сообщил журналист New Yorker Райан Лицца. По словам корреспондента, чиновник пытался выяснить у источник утечки информации из Белого дома.

Не добившись желаемого результата, Скарамуччи обрушился с критикой на своих коллег. Больше всех досталось помощнику президента по стратегическим вопросам Стивену Бэннону и руководителю аппарата Белого дома Ринсу Прибасу.

"Ринс — это чертов параноидный шизофреник, он параноик", — заявил Скарамуччи, добавив, что Прибас будет вскоре уволен.

Коснувшись Бэннона, Скарамуччи в грубой форме дал понять, что, по его мнению, помощник президента обслуживает в администрации собственные интересы.

Райан Лицца особенно отметил, что Скарамуччи не требовал, чтобы их телефонная беседа проходила "не под запись" или осталась конфиденциальным.

Сам Скарамуччи практически сразу прокомментировал материал журналиста.

"Я иногда использую красочный язык. Я буду воздержан в этой области, но не брошу страстной борьбы за повестку Дональда Трампа", — написал директор по коммуникациям Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Скандал со Спайсером

53-летний финансист Энтони Скарамуччи стал директором по коммуникациям в администрации Трампа лишь неделю назад. За это время он успел "засветиться" в ряде скандалов.

Так, сразу после утверждения свой пост покинул пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Свою отставку он объяснил как раз приходом в администрацию Скарамуччи.

"Президент хотел привести новых людей, чтобы отдел коммуникаций набрал обороты. Обдумав это, я порекомендовал президенту начать работу с чистого листа с Энтони (Скарамуччи) и Сарой (Сандерс)", — сказал Спайсер, отметив, что его уход пойдет на пользу "интересам администрации".

Спайсер отрицательно ответил на вопрос о том, думал ли он об увольнении задолго до принятия решения. Он также подчеркнул, что "не сожалеет" о своей работе в администрации и благодарен президенту.

Впрочем, отставка Спайсера обернулась очередными имиджевыми потерями для Белого дома. Wall Street Journal сообщила, что перед тем, как покинуть рабочее место, чиновник "украл" мини-холодильник, который стоял в помещении, где работали младшие сотрудники администрации.

Газета сообщила, что Спайсеру было негде хранить еду и напитки, поэтому он якобы попросил своего помощника перенести холодильник в его кабинет, но столкнулся с решительным отказом "законных хозяев" бытового прибора.

"Тогда мистер Спайсер дождался заката и взял дело в свои руки. Сотрудник Белого дома увидел, как после восьми вечера пресс-секретарь несет холодильник к выходу", — отмечала Wall Street Journal.

Позднее Page Six сообщило, что Спайсер ведет переговоры о трудоустройстве с ведущими американскими телеканалами — ABC, NBC, CBS и Fox News. Кроме того, как отмечает издание, Спайсер якобы намерен принять участие в танцевальном шоу "Dancing with the Stars" (аналог российских "Танцев со звездами") на ABC.

Должность пресс-секретаря Белого дома заняла заместитель Спайсера Сара Сандерс.

Провал Скарамуччи в работе

За минувшую неделю Энтони Скарамуччи оказался замешан не только в кадровых скандалах. В минувший понедельник чиновнику пришлось извиняться за то, что некорректно передал позицию Трампа по антироссийским санкциям.

До этого он заявил, что президент пока "не решил этот вопрос". При этом он добавил, что Белый дом стремится к "деэскалации, поскольку история с Россией слишком раздута".

Однако в тот же день новоиспеченный пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс отметила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

"Моя оплошность", — сказал Скарамуччи корреспонденту NYT, комментируя противоречие между двумя заявлениями, которые практически одновременно вышли из стен Белого дома.

Свою ошибку чиновник объяснил тем, что лишь недавно вступил в должность, и посоветовал журналистам доверять словам Сандерс.