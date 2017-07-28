"Чертов шизофреник": Скарамуччи оскорбил главу аппарата Белого дома

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи стал автором громкого скандала в администрации США. Чиновник назвал "параноидным шизофреником главу аппарата Ринса Прибаса.New Yorker Райан Лицца. По словам корреспондента, чиновник пытался выяснить у источник утечки информации из Белого дома.
Не добившись желаемого результата, Скарамуччи обрушился с критикой на своих коллег. Больше всех досталось помощнику президента по стратегическим вопросам Стивену Бэннону и руководителю аппарата Белого дома Ринсу Прибасу.
"Ринс — это чертов параноидный шизофреник, он параноик", — заявил Скарамуччи, добавив, что Прибас будет вскоре уволен.
Коснувшись Бэннона, Скарамуччи в грубой форме дал понять, что, по его мнению, помощник президента обслуживает в администрации собственные интересы.
Сам Скарамуччи практически сразу прокомментировал материал журналиста.
"Я иногда использую красочный язык. Я буду воздержан в этой области, но не брошу страстной борьбы за повестку Дональда Трампа", — написал директор по коммуникациям Белого дома в своем микроблоге в Twitter.
Скандал со Спайсером
53-летний финансист Энтони Скарамуччи стал директором по коммуникациям в администрации Трампа лишь неделю назад. За это время он успел "засветиться" в ряде скандалов.
"Президент хотел привести новых людей, чтобы отдел коммуникаций набрал обороты. Обдумав это, я порекомендовал президенту начать работу с чистого листа с Энтони (Скарамуччи) и Сарой (Сандерс)", — сказал Спайсер, отметив, что его уход пойдет на пользу "интересам администрации".
Спайсер отрицательно ответил на вопрос о том, думал ли он об увольнении задолго до принятия решения. Он также подчеркнул, что "не сожалеет" о своей работе в администрации и благодарен президенту.
Впрочем, отставка Спайсера обернулась очередными имиджевыми потерями для Белого дома. Wall Street Journal сообщила, что перед тем, как покинуть рабочее место, чиновник "украл" мини-холодильник, который стоял в помещении, где работали младшие сотрудники администрации.
Газета сообщила, что Спайсеру было негде хранить еду и напитки, поэтому он якобы попросил своего помощника перенести холодильник в его кабинет, но столкнулся с решительным отказом "законных хозяев" бытового прибора.
Позднее Page Six сообщило, что Спайсер ведет переговоры о трудоустройстве с ведущими американскими телеканалами — ABC, NBC, CBS и Fox News. Кроме того, как отмечает издание, Спайсер якобы намерен принять участие в танцевальном шоу "Dancing with the Stars" (аналог российских "Танцев со звездами") на ABC.
Должность пресс-секретаря Белого дома заняла заместитель Спайсера Сара Сандерс.
Провал Скарамуччи в работе
За минувшую неделю Энтони Скарамуччи оказался замешан не только в кадровых скандалах. В минувший понедельник чиновнику пришлось извиняться за то, что некорректно передал позицию Трампа по антироссийским санкциям.
Однако в тот же день новоиспеченный пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс отметила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".
"Моя оплошность", — сказал Скарамуччи корреспонденту NYT, комментируя противоречие между двумя заявлениями, которые практически одновременно вышли из стен Белого дома.
Свою ошибку чиновник объяснил тем, что лишь недавно вступил в должность, и посоветовал журналистам доверять словам Сандерс.