Моралес опасается вооруженного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле

МЕХИКО, 27 июл – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес считает, что ситуация в Венесуэле может закончиться вооруженным конфликтом и вмешательством США.

Doble moral: EEUU sanciona a hermanos venezolanos dizque por violar DDHH, pero mata miles en intervenciones militares para saquear los RRNN. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 27 июля 2017 г.

​"Следующий шаг – это интервенция. Это неприемлемо и достойно осуждения. Уверен, что боливарианцы и чависты будут сопротивляться вмешательству правительства США, которое может перерасти в вооруженный конфликт", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

По мнению Моралеса, введение санкций США против венесуэльских чиновников означает двойную мораль. "США накладывают санкции на братьев-венесуэльцев якобы за нарушение прав человека, но убивают тысячи в своих военных интервенциях, чтобы украсть природные ресурсы", — отметил президент Боливии.

Ранее министерство финансов США сообщило, что внесло в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. Среди них — вице-президент Элиас Хауа, глава национального избирательного совета Тибисай Лусена, защитник народа (омбудсмен) Тарек Уильям Сааб, глава МВД Нестор Ревероль, командующий национальной гвардией Серхио Риверо Маркано, глава полиции Перес Ампуэда и ряд других лиц.