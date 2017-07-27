Трамп и лидеры конгресса обозначили контуры налоговой реформы

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Администрация Дональда Трампа и республиканские лидеры конгресса США обнародовали в четверг совместное заявление, в котором объявили о начале разработки налоговой реформы, обещанной Трампом.

"Пришло время, чтобы два комитета (конгресса) разработали и составили законопроект, результатом которого будет первая подробная реформа за поколение", — говорится в совместном заявлении, которое подписали министр финансов Стивен Мнучин, спикер палаты представителей Пол Райан, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл и руководители профильных комитетов обеих палат конгресса.

Администрация и республиканцы в конгрессе пообещали "как можно большее" снижение налогов для корпораций и физических лиц. Они не упомянули о ранее высказывавшихся предложениях ввести налог на импорт, чтобы защитить местного производителя.

Авторы заявления при этом обещали защитить американские рабочие места и сделать налоговую систему "более простой и честной".

Как ожидается, план республиканцев будет рассмотрен конгрессом осенью текущего года.