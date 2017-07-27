Порошенко пригрозили утопить в "золотом унитазе"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Активисты Евромайдана призвали жителей Украины выйти на митинг против решений президента страны Петра Порошенко. Об этом написала одна из организаторов митинга Лиза Богутская в своем аккаунте в Facebook.

Она отметила, что президент "попрал конституцию Украины", и подчеркнула, что народ должен действовать.

В конце сообщения Богутская обратилась лично к главе страны, предупредив о том, что армия не поможет ему спастись от гнева украинцев.

"Силу народа ты знаешь. Ты на ней въехал на золотой унитаз. Она же тебя и утопит в этом унитазе", — написала она.

Ранее Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело против Порошенко. Главе государства могут предъявить обвинения в государственной измене из-за бизнеса в России.

Падает и рейтинг главы страны среди украинцев. В конце мая опрос показал, что на президентских выборах Порошенко мог бы рассчитывать лишь на 12 процентов голосов.