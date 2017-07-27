Казанский университет откроет в Китае центр обучения русскому языку

КАЗАНЬ, 27 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Казанский федеральный университет (КФУ) планирует открыть на базе одной из школ в Китае центр обучения русскому языку учеников 10-11 классов, которые хотят в перспективе поступать в университет, сообщает вуз.

В настоящее время из порядка 4 тысяч иностранных студентов, которые обучаются в Казанском федеральном университете, около 650 приехали из Китая. В основном, они обучаются по гуманитарным направлениям: русский язык, социология, журналистика, международные отношения. Перед поступлением в КФУ китайские студенты в течение года изучают русский язык на подготовительном факультете вуза.

"Чтобы не ехать в Казань на год раньше, проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов предложил китайским коллегам открыть в Китае на базе одной из местных школ центр подготовки абитуриентов к поступлению в КФУ", — говорится в сообщении по итогам встречи руководства Казанского федерального университета с делегацией директоров школ китайского города Фуян (провинция Аньхой) и представителей министерства образования и науки провинции.

Предполагается, что китайские школьники 10-11 классов, которые изъявили желание поступать в Казанский университет, с помощью педагогов из КФУ смогут на месте изучать русский язык и сдавать экзамены. Это позволит им не проходить 10-месячные подготовительные курсы в КФУ.

Согласно предварительной договоренности, подготовительное отделение по изучению русского языка китайскими школьниками может быть открыто на базе 5-й школы города Фуян. В ближайшее время стороны планируют подписать меморандум о сотрудничестве в этом направлении.

Латыпов отметил, что часть затрат на обучение студентов из Китая университет покрывает сам, а китайские студенты с большим желанием приезжают в Казань и прекрасно учатся в КФУ.

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