Страны БРИКС к саммиту могут договориться по киберсфере, считает Крутских

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка) к сентябрьскому саммиту могут выработать коллективное соглашение об обеспечении информационной безопасности, сообщил журналистам в четверг спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"Мобилизация России и Китая (в сфере кибербезопасности – ред.) приведет к тому, что следующим этапом этого будет фактически сотрудничество стран-членов БРИКС, возможна выработка коллективного соглашения об обеспечении информационной безопасности в рамках БРИКС", — заявил Крутских.

По его словам, "усилия такие предпринимаются с прицелом на саммит БРИКС в сентябре, который должен произойти в Китае, естественно, вся остальная планета будет внимательно за этим следить, и, возможно, это соглашение будет потом тиражироваться со всеми другими странами".

Он подчеркнул, речь идет не о военно-политическом киберсоюзе, "это соглашение о помощи друг другу в ликвидации последствий кибератак и в недопущении этих атак".

"Поэтому эти соглашения открыты и для западных стран, и для стран развивающихся, акцент нужно сделать на то, чтобы наращивать нашу общую совместную кибербезопасность", — подытожил Крутских.

Делегация РФ во главе с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым находится в Пекине с трехдневным рабочим визитом, в рамках которого проводятся российско-китайские консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, консультации по вопросам стратегической стабильности, а также во встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.