В Пекине задержали 67 человек за несанкционированные общественные собрания

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Полиция Пекина задержала 67 человек за нарушение общественного порядка и организацию несанкционированных общественных собраний.

В заявлении полиции китайской столицы отмечается, что задержаны 63 члена компании "Шаньсиньхуэй", которые подозреваются в нарушении правопорядка. В результате организованного ими собрания власти города вынуждены были закрыть движение по одной из улиц. Также под административный арест были помещены четыре человека, не имеющих отношения к компании.

Несколько человек оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в их отношении будет проведено расследование.

Компания ранее уже фигурировала в полицейском расследовании. Тогда ее сотрудники обвинялись в организации нелегальных торговых схем, мошенничестве при сборе пожертвований якобы для нужд малообеспеченных слоев населения.