МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа изучает вопрос поставок Украине летального оборонительного вооружения, при этом Вашингтон считает "неправильными" аргументы о том, что в случае одобрения, такой шаг приведет к эскалации ситуации в стране, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Администрация (экс-президента Барака) Обамы так и не поставила Украине оборонительное оружие. Обе палаты Конгресса утвердили, но администрация Обамы так этого и не сделала. Новая администрация, администрация Трампа сейчас проверяет, на какой стадии оставила этот вопрос администрация Обамы, и решает, нужно ли предоставлять Украине оборонительное оружие или нет", — сказал Волкер в интервью изданию "Новое время".

"Что касается последствий – я слышу эти аргументы – про то, что это может спровоцировать Россию, или простимулирует Украину атаковать. Эти аргументы просто неправильные", — добавил он.

Волкер утверждает, что "Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением". "Так что это (одобрение США поставок Украине вооружения) никак не спровоцирует Россию сделать что-то, чего они еще не сделали. И это никак не сможет изменить баланс сил. Если мы примем такое решение, это даст Украине возможность защитить себя в том случае, если Россия предпримет дальнейшие шаги на украинской территории. Россия говорит, что не делает ничего такого и не собирается этого делать. И если это так, то поставка защитных вооружений не несет тогда ни для кого никакого риска", — сказал Волкер.