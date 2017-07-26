Kaspersky Lab сообщила, сколько банков подверглись DDoS-атакам в 2016 году

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Четверть банков в мире в прошлом году столкнулась с DDoS-атаками, сообщает "Лаборатория Касперского" со ссылкой на результаты исследования по финансовым киберугрозам, проведенного для нее среди 800 представителей финансовых организаций из 15 стран мира, включая Россию.

"Согласно результатам исследования киберугроз…, влияющих на работу финансового сектора, банки чаще других учреждений сталкиваются с DDoS-атаками: в 2016 году подобные инциденты зафиксировал каждый четвертый из них (26%). Для финансовых организаций в целом этот показатель составил 22%. По данным исследования, средний ущерб от DDoS-атаки для банков составил 1,172 миллиона долларов, в то время как для предприятий других сфер — 0,952 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 52% пострадавших столкнулись с недоступностью или ухудшением качества работы публичных веб-сервисов на продолжительное время – от нескольких часов до нескольких дней. Как минимум в 43% случаев DDoS-атака использовалась как маскировка при проведении других вредоносных операций. Целью подобных атак чаще всего становятся сайты банков – они были затронуты в половине зафиксированных случаев (49%). При этом почти такое же количество респондентов (48%) подверглись DDoS-атакам на свой интернет-банкинг и онлайн-сервисы.