Директор ЦРУ считает, что именно Китай может составить конкуренцию США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Китай, а не Россия и Иран могут составить конкуренцию США.

"Я считаю, что Китай, вероятно, представляет наибольшую (конкуренцию — ред.)… хотя сложно выбрать между Китаем, Россией и Ираном, честно говоря. Я бы, вероятно, выбрал Китай. Они построили настоящую экономику, в отличие от России, которая живет и умирает от того, сколько баррелей нефти они выкачивают", — сказал Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon.

Он отметил, что Иран также ориентирован на "один сектор".

"Я думаю, что Китай имеет возможность составить наибольшую конкуренцию Америке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — добавил Помпео.

Кроме того, он отметил, что технические программы Китая направлены на то, чтобы украсть американские разработки или же убедиться, что Китай сможет превзойти их.