В Еврокомиссии предостерегли Варшаву от увольнения верховных судей

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.

"В рекомендации комиссия просит польские власти не предпринимать меры по отстранению или отправке в отставку судей Верховного суда. Если такие меры будут предприняты, комиссия готова немедленно запустить процедуру в рамках параграфа 1 статьи 7", — сообщил Тиммерманс журналистам после заседания коллегии еврокомиссаров.

Процедура в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или, в крайнем случае, "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.

Для того, чтобы была задействована статья 7 договора о Евросоюзе, Еврокомиссия, Европарламент или треть стран-членов ЕС должны предложить Совету ЕС, объединяющему страны-члены, "констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей" ЕС. Этого пока не произошло.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что новые законы, реформирующие судебную систему, будут представлены в ближайшее время. Ранее глава государства объявил, что ветирует два спорных закона, которые вызвали массовые акции протеста в стране. При этом он подписал один из законов в рамках судебной реформы — о работе всеобщих судов.

Ранее сейм и сенат Польши приняли три закона, реформирующие работу Национального судебного совета, Верховного суда и всеобщих судов. В первоначальной версии законопроекта о Верховном суде предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.