Из отеля в Киев эвакуировали около 800 человек

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о минировании отеля в Киеве, из здания эвакуировали около 800 человек, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции в столице Украины.

"В 09.00 (совпадает с мск) по спецлинии "102" поступило сообщение о взрыве, который якобы должен произойти в столичном отеле. На место происшествия срочно направили специалистов профильных служб, взрывотехников, спасателей и медиков", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из здания эвакуировали около 800 человек, продолжается проверка всех помещений и прилегающей территории.

По информации СМИ, речь идет об отеле "Украина" в Киеве.