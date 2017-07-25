Трамп не сможет наложить вето на законопроект о санкциях, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет оспорить новый законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, поскольку вето президента будет преодолено, сообщил РИА Новости основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks).

По его словам, нельзя сказать, что Трамп поддерживает законопроект, но он не готов наложить на него вето.

"Ясно, что законопроект поддержит подавляющее большинство в палате представителей и сенате. Если он (Трамп. — Прим. ред.) наложит вето, это будет безуспешным шагом, его вето будет преодолено. С практической политической точки зрения у президента нет особого выбора, потому что выступать против — неудачный шаг", — считает Маркс.

"Во-вторых, с политической точки зрения президент очень уязвим для обвинений в том, что он поддерживает Россию, особенно со стороны демократов", — добавил Маркс. Политическая оппозиция в лице демократов обвиняет Трампа в "сговоре с Россией", Белый дом и Кремль категорически опровергли эти обвинения.

Маркс уточнил, что новый законопроект усложнит любые изменения или отмену санкций в будущем. "Санкции будут иметь силу закона вместо нынешней ситуации, когда президент может отменить свои исполнительные указы (о санкциях. — Прим. ред.). Есть процесс, через который должен пройти президент, определенные установленные сроки, и если он решит отменить те или иные санкции, у конгресса будет право вето. Так что да, конечно, переговорные полномочия президента будут намного более ограничены, чем по нынешнему законодательству. Поэтому различные администрации обычно выступают против этих ограничений, чтобы исполнительная власть могла более свободно иметь дело с иностранными делами", — пояснил Маркс.

"Сейчас проблема заключается в антироссийской истерии среди демократов, а также среди тех республиканцев в палате и сенате, которые больше заинтересованы в том, чтобы их переизбрали, чем в том, чтобы поддержать президента Трампа. В результате законопроект о санкциях, очевидно, будет поддержан подавляющим большинством голосов в конгрессе".

Конгресс США обсуждает законопроект об ужесточении санкций против России, КНДР и Ирана. Более ранняя версия этого законопроекта, к настоящему времени снятая с рассмотрения, прошла в сенате почти единогласно — 97 голосами из 100. Нынешний законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также законопроект кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.