Суд в Лондоне в среду решит судьбу смертельно больного Чарли Гарда

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Суд в Лондоне в среду вынесет окончательное решение о судьбе смертельно больного 11-месячного мальчика Чарли Гарда.

"Я приму окончательное решение завтра, если не обнаружатся какие-то совсем новые обстоятельства", — заявил судья Николас Фрэнсис, слова которого приводит агентство Рейтер.

Начало судебных слушаний по делу мальчика запланировано на 13.00 GMT (16.00 мск).

Дело Чарли Гарда получило широкую огласку после того, как британские суды и в июне Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред". Ребенок болен редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК.

Но родители Чарли Конни Йейтс и Крис Гард до недавнего времени были против такого решения и хотели продолжать лечить мальчика. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Также они обратились с просьбой о помощи к папе Римскому.

В понедельник стало известно, что Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США, фактически прекратив таким образом судебную тяжбу за право лечить мальчика. Согласно заявлению их адвоката, "время для Чарли вышло, уже слишком поздно, ребенку нанесен ущерб, лечение не принесет шансов на успех".

Теперь родители просят суд разрешить им забрать ребенка домой, однако лондонская больница Great Ormond Street Hospital (GOSH) утверждает, что мальчика нельзя забрать домой потому, что ему нужна аппаратная вентиляция легких.