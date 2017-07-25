Украинских пограничников заподозрили в хищениях при строительстве "Стены"

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовиться предъявить обвинения ряду руководителей Государственной пограничной службы в связи с хищением средств при реализации проекта "Стена" на границе с РФ, сообщило во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что правоохранители расследуют факт присвоения бюджетных средств в размере более 3,8 миллиона долларов при реализации проекта.
"Национальное антикоррупционное бюро подготовило ряд подозрений руководителям управлений Государственной пограничной службы в связи с причастностью к хищению бюджетных средств, выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена")", — говорится в сообщении.
Глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявил, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.