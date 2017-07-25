КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил прошение об отставке, которое подал председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко, передает агентство "Украинские новости".

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян подтвердил агентству УНИАН эту информацию. По его словам, Назаренко подал рапорт в связи с состоянием здоровья.

В минувшую пятницу Назаренко внезапно потерял сознание во время выступления в Киеве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Главу Госпогранслужбы буквально вынесли из зала. Сейчас, по данным украинских СМИ, он находится в реанимации, но врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Назначение нового главы пограничной службы ожидается в ближайшие часы.