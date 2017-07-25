У берегов Индонезии перевернулась лодка, погибли восемь человек

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Скоростная лодка перевернулась во вторник около побережья индонезийского острова Борнео, восемь человек погибли, 22 спасены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную спасательную службу.

Инцидент произошел недалеко от берега. По данным властей, судно, направлявшееся из города Таракан в Танджунгселор, через 10 минут после отправления захлестнула волна, в результате чего оно перевернулось. Как заявил представитель местной поисково-спасательной службы Октавианто (Octavianto), восемь человек, включая двух детей, найдены погибшими, еще 22, включая двух туристов из ФРГ, спасены и доставлены в больницу. Всего на борту лодки во время инцидента находился 51 человек.

"Очевидцы говорят, что море было тихое, когда лодка перевернулась, поэтому я не думаю, что инцидент произошел из-за неспокойного моря. Однако в порту в то время было очень оживленно, было очень много лодок, из-за чего могли возникнуть волны", — отметил он.

По данным спасателей, некоторые пассажиры могут быть заблокированы внутри лодки, на поиски возможных пострадавших направлены представители ВМС.