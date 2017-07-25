В Таиланде начинают конфискацию активов бывшего премьера Йинглак Чинават

БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Правительство Таиланда начинает конфискацию активов бывшего премьер-министра, первой в истории страны женщины на этом посту, Йинглак Чинават, в порядке административного штрафа за ущерб, нанесенный государственному бюджету провалившейся дотационной программой рисового залога, заявил во вторник постоянный секретарь министерства финансов страны Сомчай Сутчапонг в интервью Третьему национальному телеканалу Таиланда.

Минфин начнет процесс конфискации активов бывшего премьера с ареста двенадцати ее банковских счетов и передачи находящихся на них средств в государственную казну, заявил чиновник. По решению правительства у Йинглак Чинават должны быть конфискованы активы на сумму около 1 млрд 500 тысяч долларов. Общий ущерб от программы рисового залога, по подсчетам министерства финансов, составляет около 27 млрд долларов.

Заявленные после принятия нового закона о коррупции в 2015 году Национальной антикоррупционной комиссии активы Йинглак Чинават составляют около 18 млн долларов, из них в денежной форме на банковских счетах – около 700 тысяч долларов, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation.

В ходе программы рисового залога, которая была одним из предвыборных обещаний Чинават в 2011 году и исполнялась с 2011 по 2014 год, правительство закупало у фермеров рис по завышенным ценам с тем, чтобы затем продавать его за границу по прямым межправительственным сделкам. Тем не менее, падение мировых цен на рис и коррупционные схемы, поразившие программу на различных уровнях, создали условия для возникновения серьезных потерь. Паралич работы правительства из-за массовых уличных акций оппозиции в 2013 – 2014 годах привел к тому, что система финансового обеспечения программы развалилась, накопленный рис оставался длительное время на правительственных складах и начал массово портиться, что привело к гигантским финансовым потерям бюджета.

Рисовая программа была прекращена сразу после военного переворота, свергнувшего правительство Чинават, который осуществила группа военных под руководством генерала Праюта Чан-Оча (нынешний премьер-министр Таиланда) под лозунгами национального примирения после многолетнего конфликта сторонников и противников политического клана Чинават, который неоднократно провоцировал массовые уличные акции сторон, столкновения и кровопролитие.

Сразу после переворота Йинглак Чинават, по должности премьера являвшейся председателем Национальной рисовой комиссии, предъявили обвинения в халатности и попустительстве коррупции. В ее отношении было возбуждено уголовное дело в коллегии верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, слушания по которому длились до прошлой недели. Первого августа бывший премьер произнесет в суде последнее слово, а 25 августа суд объявит свое постановление по делу. Чинават грозит до 10 лет тюремного заключения. Одновременно министерство финансов по решению правительства приступает к конфискации ее активов в порядке административного штрафа. Также, правительство конфискует активы ряда министров кабинета Чинават и ее близких помощников.