Колумбия отвергла обвинения в совместной с ЦРУ работе против Венесуэлы

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Правительство Колумбии опровергло утверждения официального Каракаса о своей совместной работе с США против Венесуэлы.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Самуэль Монкада заявил, что ЦРУ США вместе с Колумбией и Мексикой работают совместно с целью нанести вред Венесуэле.

"Колумбия является страной, уважающей основополагающие принципы международной системы и правового государства, в этом контексте она основывает свою внешнюю политику и свои действия на уважении этих принципов международного права. Колумбия никогда не была страной-интервентом, и мы отвергаем существование каких-либо действий или шагов, которые были бы направлены на вмешательство в Венесуэлу", — говорится в коммюнике колумбийского МИД.

Ранее МИД Мексики также выступил с опровержением утверждений, что страна вместе с другими государствами ведет работу против Венесуэлы.

"Мы желаем благополучия венесуэльскому народу и выступаем за то, чтобы его общее будущее было построено всеми венесуэльцами через соглашение, достигнутое путем переговоров", – подчеркивает официальная Богота.

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, общее число погибших в ходе протестов, по последним данным, достигло 100 человек.