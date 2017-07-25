Белый дом считает, что "вмешательство РФ" в выборы не волнует жителей США

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Вопрос о возможном "вмешательстве РФ" в выборы в США не является важным для простых американцев, считает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы (администрация США) будем продолжать продвигать и сосредотачиваться на вещах, которые действительно волнуют американский народ, и не думаю, что это на самом деле Россия", — заявила Сандерс в понедельник журналистам на "борту №1".

Слова пресс-секретаря распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Кроме того, окружение президента США Дональда Трампа обвиняют в связях с Россией и даже в "сговоре" с ней. Глава государства и представители Белого дома, а также российская сторона отрицают это.