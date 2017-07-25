ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Конгрессмен США Дон Байер в понедельник предложил запретить федеральным служащим останавливаться в отелях Трампа на деньги налогоплательщиков в ходе командировок.
Байер заявил, что Трамп не смог отмежеваться от своих многочисленных активов и что между Организацией Трампа и Белым домом, по его мнению, сохраняются связи. Демократ Байер надеется, что его предложения удастся провести в виде поправок к закону о финансировании Пентагона и министерства по делам ветеранов. В конгрессе США распространена практика, когда поправки к закону не касаются его тематики напрямую. Каковы перспективы внесенных Байером поправок, пока неясно.
Трамп до избрания президентом США был известен прежде всего как бизнесмен и шоумен. Его бизнес-конгломерат владеет множеством отелей, казино, гольф-клубов и другими объектами недвижимости. Целый ряд отелей под брендом Трампа ему не принадлежат и используют имя нынешнего президента США на правах франшизы.
Федеральные власти США тратят до 9 миллиардов долларов ежегодно на командировки и связанные с ними расходы. Правительство является одним из наиболее привлекательных клиентов для гостиничного бизнеса. Так, в столице страны Вашингтоне, которую ежедневно посещают тысячи госслужащих, федеральный бюджет оплачивает номера командировочным исходя из нормы в 172-232 доллара за ночь, в зависимости от времени года.