В ООН призвали урегулировать ситуацию в Иерусалиме к пятнице

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ситуацию с новыми мерами безопасности в Иерусалиме необходимо урегулировать до пятницы, чтобы избежать эскалации насилия, заявил спецпредставитель ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

"Очень важно найти решение для существующего кризиса к пятнице", — приводит агентство Рейтер слова Младенова. "Опасность возрастет, если мы придем к пятничной молитве без разрешения этого кризиса", — заявил Младенов после брифинга Совета Безопасности ООН.

В последнее время палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за десять дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.

Святыня иудаизма и ислама, где на руинах древнего храма иудеев стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была в пятницу использована боевиками для нападения на израильских полицейских, двое из которых были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе.