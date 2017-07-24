Родители Чарли Гарда отозвали просьбу о лечении ребенка в США

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Родители смертельно больного ребенка Чарли Гарда отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США, фактически прекратив таким образом судебную тяжбу за право лечить мальчика.

Дело Чарли Гарда получило широкую огласку после того, как британские суды и в июне Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред".

"Время для Чарли вышло, уже слишком поздно. Ребенку нанесен ущерб, лечение не принесет шансов на успех… Родители отозвали просьбу", — говорится в тексте выступления адвоката семьи Гранта Армстронга.

По его словам, родители приняли такое решение после изучения результатов последнего медицинского освидетельствования, которые показали наличие необратимого поражения мышц и тканей тела ребенка.

"Худшие опасения родителей подтвердились. Сейчас уже поздно лечить Чарли. Следовать выбранному курсу лечения теперь не в интересах ребенка. У Чарли развилась обширная и необратимая мышечная атрофия. В настоящее время нет шансов на улучшение", — добавил адвокат.

По его словам, оставшееся время родители намерены провести с сыном.

"Родители просят отказаться от публичности… Они хотят посвятить остающееся время Чарли… Также они намерены учредить фонд для поддержки таких же семей и обратиться к суду с просьбой наделить родителей больных детей большими правами", — отметил Армстронг.

Родители Чарли Гарда Конни Йейтс и Крис Гард до последнего добивались возможности лечить сына. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Также они обратились с просьбой о помощи к папе Римскому.

Нейробиолог Мичио Хирано из Колумбийского университета Нью-Йорка на прошлой неделе специально прибыл в Лондон, чтобы осмотреть ребенка. Он также попытался убедить суд в том, что мальчику с некоторой долей вероятности может помочь нуклеозидная терапия. Согласно результатам его исследования, она снижает мышечную слабость у пациентов со схожим наследственным заболеванием. Однако результаты сделанного в минувшие выходные последнего исследования состояния ребенка не подтвердили возможности вылечить ребенка.

Ранее газета Independent сообщала, что конгресс США предоставил смертельно больному 11-месячному мальчику американское гражданство, чтобы он мог пройти экспериментальное лечение в Штатах. Чарли Гард болен редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК.