Дутерте объявил о модернизации армии для борьбы "на всех фронтах"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о модернизации вооруженных сил страны и увеличении численности армии для борьбы с угрозами "на всех фронтах", сообщает агентство Рейтер.

"Сегодня нам необходима сильная армия. Я построю вооруженные силы, которые смогут вести борьбу на всех фронтах, где угодно", — цитирует агентство слова филиппинского лидера.

По данным агентства, Дутерте заявил, что увеличит армию на 35-40 тысяч человек, а также закупит новые самолеты и дроны в течение двух лет. Согласно его словам, филиппинской армии необходима модернизация для ответа на вызовы и угрозы.

В мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

*террористическая группировка, запрещенная в России