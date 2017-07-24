В Японии ущерб от наводнений на острове Кюсю превысил миллиард долларов

ТОКИО, 24 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Материальный ущерб от наводнений после рекордных проливных дождей на японском острове Кюсю превысил миллиард долларов, и эта сумма может возрасти, согласно опубликованным в понедельник данным местных властей.

Как сообщило агентство Киодо , в японских иенах ущерб составил 119,7 миллиарда, больше всего пострадали префектуры Фукуока и Оита.

В начале июля там произошли наводнения и оползни, в результате которых погибли 35 человек. Количество выпавших только за одни сутки осадков превысило месячную норму, реки оказались переполненными и превратились в бурлящие потоки, сметающие все на своем пути.