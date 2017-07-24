Борт МЧС доставил в Йемен более 23 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Самолет МЧС России Ил-76 доставил в Йемен более 23 тонн гуманитарной помощи для населения, пострадавшего в результате вооруженного конфликта, сообщает пресс-служба российского ведомства.

"Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в аэропорт города Аден, куда доставил более 23 тонн грузов гуманитарной помощи — продукты питания, многоместные палатки", — сказал представитель МЧС.

На прошлой неделе Ил-76 также доставил в Йемен более 23 тонн гуманитарных грузов. На обратном пути он забрал 62 гражданина России и стран СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства. По данным УВКПЧ ООН, с начала боевых действий в стране погибло свыше пяти тысяч мирных граждан, еще более восьми тысяч ранены.