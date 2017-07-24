МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мэрия Мадрида обратилась в национальный надзорный орган с просьбой проверить новый сервис компании Uber по доставке пассажиров из аэропорта, который городские власти подозревают в недобросовестной конкуренции.

Компания недавно запустила сервис Uber Airport, который предлагает поездку на такси из международного аэропорта Мадрида "Барахаc" до центра города по тарифу от 15 до 29 евро.

"Uber Airport может нарушать несколько статей законодательства о недобросовестной конкуренции и правах потребителей, в случае если цены установлены ниже операционных издержек с единственной целью переманить клиентов", — говорится в заявлении городского совета.

Стандартный тариф поездки на такси от аэропорта до города составляет 30 евро.