МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мэрия Мадрида обратилась в национальный надзорный орган с просьбой проверить новый сервис компании Uber по доставке пассажиров из аэропорта, который городские власти подозревают в недобросовестной конкуренции.
"Uber Airport может нарушать несколько статей законодательства о недобросовестной конкуренции и правах потребителей, в случае если цены установлены ниже операционных издержек с единственной целью переманить клиентов", — говорится в заявлении городского совета.
Стандартный тариф поездки на такси от аэропорта до города составляет 30 евро.