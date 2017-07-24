Крутских: странам надо отказаться от создания глобальных систем шпионажа

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Странам надо отказаться от создания глобальных систем шпионажа друг за другом, пора убрать всех электронных шпионов из "электронной постели", заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью RT.
Крутских пояснил, что это должны быть прагматические, а не идеологические соглашения. По его мнению, речь идет не о военно-политическом киберсоюзе, это может быть соглашением о том, как не допустить подобных инцидентов и предотвратить их негативные последствия.
"Сейчас целая очередь других влиятельных стран стоит к нам на переговоры по таким соглашениям", — также отметил он.