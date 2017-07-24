Крутских: странам надо отказаться от создания глобальных систем шпионажа

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Странам надо отказаться от создания глобальных систем шпионажа друг за другом, пора убрать всех электронных шпионов из "электронной постели", заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью RT.

"Важно не мешать друг другу, не создавать глобальные системы шпионажа друг за другом, системы внедрения закладок в IT- и интернет-продукты, которые закупаются на миллиарды. Необходимо установить такие правила, чтобы человек, когда покупает гаджет, был уверен, что его частной жизни ничто не угрожает. Пора убрать всех электронных шпионов из нашей электронной постели", — ответил он на вопрос о том, в чем цель правил ответственного поведения в информационном пространстве.

Крутских пояснил, что это должны быть прагматические, а не идеологические соглашения. По его мнению, речь идет не о военно-политическом киберсоюзе, это может быть соглашением о том, как не допустить подобных инцидентов и предотвратить их негативные последствия.

"Сейчас целая очередь других влиятельных стран стоит к нам на переговоры по таким соглашениям", — также отметил он.