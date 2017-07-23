Референдум в Каталонии навредит экономике, считают главы испанских компаний

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Большинство глав испанских компаний считают, что референдум по независимости Каталонии навредит экономике страны, свидетельствуют результаты исследования компании Deloitte.Pais, указывают, что почти три четверти глав испанских компаний обеспокоены предстоящим референдумом по независимости Каталонии, который местные власти собираются провести 1 октября и который не признают власти Испании.
Согласно исследованию, 74% из 265 директоров компаний считают, что движение о независимости Каталонии угрожает испанской экономике. В самой Каталонии этот показатель составил 43%.
Участники опроса, тем не менее, выразили уверенность в том, что экономический рост в Испании продолжается. Восемь из десяти директоров компаний заявили, что экономическая ситуация улучшилась в первом полугодии 2017 года. Семь из десяти опрошенных полагают, что во втором полугодии ситуация будет лучше, чем в первом.
Сторонники отделения Каталонии от Испании 4 июля представили так называемый законопроект о референдуме. По их мнению, законопроект будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь в течение 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".