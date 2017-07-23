Референдум в Каталонии навредит экономике, считают главы испанских компаний

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Большинство глав испанских компаний считают, что референдум по независимости Каталонии навредит экономике страны, свидетельствуют результаты исследования компании Deloitte.

Данные, которые опубликованы в газете Pais , указывают, что почти три четверти глав испанских компаний обеспокоены предстоящим референдумом по независимости Каталонии, который местные власти собираются провести 1 октября и который не признают власти Испании.

Согласно исследованию, 74% из 265 директоров компаний считают, что движение о независимости Каталонии угрожает испанской экономике. В самой Каталонии этот показатель составил 43%.

Участники опроса, тем не менее, выразили уверенность в том, что экономический рост в Испании продолжается. Восемь из десяти директоров компаний заявили, что экономическая ситуация улучшилась в первом полугодии 2017 года. Семь из десяти опрошенных полагают, что во втором полугодии ситуация будет лучше, чем в первом.

Сторонники отделения Каталонии от Испании 4 июля представили так называемый законопроект о референдуме. По их мнению, законопроект будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь в течение 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".