Кризис в Заливе не повлияет на переговоры по Сирии, заявил посол Катара

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Доха считает, что кризис в Заливе не приведет к расколу в сирийском оппозиционном ВКП и не окажет влияния на женевский процесс, если только Саудовская Аравия или другие участники блокады не будут мешать переговорам, заявил в интервью РИА Новости катарский посол в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.
"Нет, я так не думаю", — ответил посол на вопрос, может ли кризис в Заливе расколоть комитет.
"Я не думаю, что нынешний кризис в Заливе повлияет на этот процесс, хотя страны-организаторы блокады могут и захотеть этого. Позиция Катара твердая и неизменная: кризис не должен иметь каких-либо побочных эффектов на сирийский или любой другой вопрос", — пояснил посол.
При этом он отметил: Катар не может гарантировать, что такой же позиции придерживаются блокирующие его страны, "что так не поступит Саудовская Аравия или ОАЭ".
"Они могут выступить как спойлеры. И они в прошлом уже были такими спойлерами. Со своей стороны мы привержены процессу урегулирования, мы привержены принципам которые укрепляют этот процесс, и мы готовы поддержать любые усилия, чтобы достичь этой цели", — сказал дипломат.
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