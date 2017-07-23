Кризис в Заливе не повлияет на переговоры по Сирии, заявил посол Катара

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Доха считает, что кризис в Заливе не приведет к расколу в сирийском оппозиционном ВКП и не окажет влияния на женевский процесс, если только Саудовская Аравия или другие участники блокады не будут мешать переговорам, заявил в интервью РИА Новости катарский посол в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Высший комитет по переговорам поддерживается Саудовской Аравией, но часть его представителей живет в Дохе. На июльском раунде переговоров по Сирии это саудовские власти потребовали от них покинуть состав оппозиционной делегации. В июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения и авиасообщение с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в свои дела.

"Нет, я так не думаю", — ответил посол на вопрос, может ли кризис в Заливе расколоть комитет.

"Я не думаю, что нынешний кризис в Заливе повлияет на этот процесс, хотя страны-организаторы блокады могут и захотеть этого. Позиция Катара твердая и неизменная: кризис не должен иметь каких-либо побочных эффектов на сирийский или любой другой вопрос", — пояснил посол.

При этом он отметил: Катар не может гарантировать, что такой же позиции придерживаются блокирующие его страны, "что так не поступит Саудовская Аравия или ОАЭ".

"Они могут выступить как спойлеры. И они в прошлом уже были такими спойлерами. Со своей стороны мы привержены процессу урегулирования, мы привержены принципам которые укрепляют этот процесс, и мы готовы поддержать любые усилия, чтобы достичь этой цели", — сказал дипломат.

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