Венесуэльская оппозиция заявила о задержании одного из назначенных судей ВС

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы заявила о задержании одного из судей верховного суда, назначенных парламентом вопреки решению высшей судебной инстанции, сообщает агентство Франс Пресс.

Венесуэльская оппозиция заявила, что судью задержала служба государственной безопасности и тайная политическая полиция Венесуэлы — Боливарианская служба национальной разведки (СЕБИН), добавляет агентство.

Оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы 21 июля произвела назначения новых судей верховного суда (ВС) страны, несмотря на решение высшей судебной инстанции, признавшей этот шаг не имеющим юридической силы. Всего парламентом назначены 33 человека — 13 судей и 20 их заместителей. Накануне ВС еще до этих назначений лишил их легитимности.

Конфликт между парламентом и ВС начался после передачи суду полномочий оппозиционной ассамблеи, которая была частично лишена ее функций за неуважение к другим ветвям власти. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране достигло 100 человек.

Высшая судебная инстанция Венесуэлы в своих действиях в течение последних месяцев практически полностью встала на сторону президента Николаса Мадуро в его конфликте с оппозиционной Национальной ассамблеей, одобряя все его решения и аннулируя решения парламента.