Венесуэльская оппозиция заявила о задержании одного из назначенных судей ВС

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы заявила о задержании одного из судей верховного суда, назначенных парламентом вопреки решению высшей судебной инстанции, сообщает агентство Франс Пресс.
Оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы 21 июля произвела назначения новых судей верховного суда (ВС) страны, несмотря на решение высшей судебной инстанции, признавшей этот шаг не имеющим юридической силы. Всего парламентом назначены 33 человека — 13 судей и 20 их заместителей. Накануне ВС еще до этих назначений лишил их легитимности.
Высшая судебная инстанция Венесуэлы в своих действиях в течение последних месяцев практически полностью встала на сторону президента Николаса Мадуро в его конфликте с оппозиционной Национальной ассамблеей, одобряя все его решения и аннулируя решения парламента.