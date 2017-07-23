МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американские парламентарии все более отчаянно пытаются обеспечить единомыслие и единоначалие в политике США, их повестка дня все более расходится с европейской и глобальной, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям.

"Конгрессмены и сенаторы отчаянно пытаются обеспечить единомыслие (и единоначалие) в американской политике. Когда есть только одна реальность, данная им и только им в их собственных ощущениях. И когда только они и никто иной — включая президента США, избранного по установленным ими же американским законам — могут вершить суд и справедливость. Причём не только в пределах собственной страны, а и по всему миру", — сказал Косачев.

Именно поэтому моноцентризм США столь опасен для всего мира, считает он. "И именно поэтому практически каждое из нынешних и предстоящих решений конгресса добавляют рисков, а не снижают накала угроз. Ни для мира, ни для США", — отметил сенатор. Косачев подчеркнул, что политиканство существенной части американских политиков и есть главная проблема современного мира, генерирующая новые проблемы, а не рецепты их решений.

"И прицепленный к законопроекту "вагончик" по "Северному потоку-2" — это не более (и не менее) как ещё одно исчерпывающее подтверждение зацикленности конгрессменов и сенаторов на американской повестке дня, все более и более расходящейся и во времени и в пространстве с повесткой дня европейской и с повесткой дня глобальной", — заключил российский парламентарий.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности направленные против "Северного потока-2".