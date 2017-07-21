Клинцевичу понравилась идея резолюции о санкциях за проявления фашизма

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вынесение на обсуждение Европарламента резолюции о санкциях для стран Балтии из-за роста в них фашистских настроений можно только приветствовать, и хотя документ, скорее всего, не будет принят, широкий общественный резонанс ему обеспечен, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Как сообщает газета "Известия", резолюцию, призывающую ввести санкции против прибалтийских стран из-за роста в них фашистских настроений, осенью вынесут на рассмотрение Европарламента, инициатором этого стала фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL).

"Наконец то, о чем Россия не просто говорит, а бьет в колокола уже не один год, имеет шанс выйти на авансцену европейской политики", — сказал сенатор.

Клинцевич полагает, что Европарламент, скорее всего, не одобрит резолюцию, осуждающую фашизацию общественной жизни прибалтийских стран — "сработает так называемая европейская солидарность".

"Не удивлюсь также, если в качестве главного аргумента "против" будут фигурировать ссылки на то, что резолюция отвечает интересам России. Подобное мы уже не раз проходили", — добавил он.

Но в любом случае факт вынесения такой резолюции на обсуждение Европарламента следует только приветствовать – общественный резонанс ей обеспечен, уверен парламентарий. "Может, и в НАТО задумаются, прилично ли демонстрировать фильм, героизирующий "лесных братьев", — отметил сенатор.

"В России уверены, что в Евросоюзе достаточно рычагов, способных изменить вектор развития прибалтийских стран. Но для этого нужно перестать лгать самим себе, выдавая мнимую угрозу за реальную", — сказал Клинцевич.