Минск продолжит помогать решению конфликта в Донбассе, заявил Лукашенко

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов и далее содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины, не претендует на лавры взамен.

Минск является сейчас постоянной площадкой для встреч по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Переговоры ведутся в рамках контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Все, что мне поручат два президента, более чем кто-либо вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры… какие могут быть лавры, когда гибнут люди? Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента (Украины и России — ред.)", — сказал Лукашенко в пятницу в Киеве журналистам по итогам встречи с украинским коллегой.

Он пояснил, что "было поручено Петром Алексеевичем и Владимиром Владимировичем организовать встречу (по мирному урегулированию – ред.) в Минске, это не моя инициатива была, … я это сделал, претензий нет".

Лукашенко добавил, что украинская сторона инициировала проведение заседаний контактной группы по Донбассу в Минске, что и было реализовано.

Президент Белоруссии также заверил, что позиция Минска по конфликту на востоке Украины не поменялась. "Вы на нас можете рассчитывать, мы будем делать все, что можем, ради мира и стабильности в родной для нас Украине", — заявил белорусский лидер.

Он призвал украинцев помнить, что у них "есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее, ничем не отличающиеся от вас". "Если вам трудно, в чем только можем, мы вам всегда поможем", — подчеркнул Лукашенко.