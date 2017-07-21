В ДТП на юге Замбии 11 человек погибли, 29 пострадали

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, еще 29 пострадали в результате аварии в Замбии, сообщает новостной портал Zambian Eye.

По информации портала, грузовик, в котором находились 40 человек, заехал в дренажный канал. Инцидент произошел ночью в районе Мазабука. Среди погибших было трое детей.

Сообщается, что пострадавших доставили в больницы.

Road crash in southern Zambia leaves 11 people dead, 29 injured https://t.co/EamPTseFAk — Radio Pakistan (@RadioPakistan) 21 июля 2017 г.

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