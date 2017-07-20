Крупнейшие венесуэльские компании не участвуют в забастовке оппозиции

МЕХИКО, 20 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что 700 крупнейших предприятий страны не участвуют в общенациональной забастовке, объявленной оппозицией.

Забастовка была начата как одна из мер так называемого "часа ноль" в рамках давления оппозиции на власти с целью учитывать результаты состоявшегося 16 июля "народного референдума". Он не признан властями, однако более 7 миллионов из 19 миллионов избирателей Венесуэлы проголосовали против созыва национального учредительного собрания.

"Победил народ, который хочет мира, люди, которые не оставили сегодня работу", – приводит канал Globovision заявление Мадуро на мероприятии с участием кандидатов в делегаты учредительного собрания.

Выборы в собрание назначены на 30 июля. Оно должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию, которые затем будут вынесены на референдум. Оппозиция считает это нарушением основного закона страны, так как и сам созыв собрания должен быть обсужден на референдуме, а не осуществлен по решению президента.